Hoop voor man met opvliegers

Het Gelderse ziekenhuis Rijnstate gaat uitzoeken of een behandeling voor vrouwen met opvliegers (hevig warmtegevoel, transpiratie) ook kan werken bij mannen met hetzelfde verschijnsel. Mannen hebben namelijk ook weleens opvliegers. Het euvel kan zich voordoen bij mannen die met hormoontherapie behandeld worden wegens prostaatkanker.

Het Rijnstate test al een methode voor vrouwen, waarbij een zenuwknoop in de hals met een injectie wordt verdoofd. Dat heeft effect op een deel van de hersenen dat waarschijnlijk een rol speelt bij die opvliegers. Uit inmiddels verricht onderzoek is op te maken dat de helft van de behandelde vrouwen aanmerkelijk minder opvliegers ervaart.

„We vermoeden dat deze therapie bij mannen net zo effectief is als bij vrouwen, maar we kunnen dat nu nog niet bewijzen. Daarom is een aansluitende studie hiernaar noodzakelijk”, aldus Jan Willem Kallewaard, pijnspecialist bij Rijnstate, op de site van het hospitaal.

De werking van de injectie lijkt een aantal maanden te duren. De prik kan dan nog vier keer per jaar worden herhaald.

Rijnstate heeft vestigingen in Arnhem, Velp en Zevenaar.