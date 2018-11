Hoop vervliegt bij Groninger in bevingsgebied

Twee derde van de Groningers heeft weinig of geen vertrouwen in de maatregelen die de overheid neemt om aardbevingen in het aardgaswinningsgebied te voorkomen. Gedupeerden wachten bijvoorbeeld nog steeds op de aannemer die de schade herstelt.

Zeg je Groningen, dan heb je het algauw over de aardbevingsperikelen als gevolg van de jarenlange gaswinning. Met de belofte van het kabinet om de gaskraan in 2030 definitief dicht te draaien en de gasproductie te halveren in 2022, is het boek voor de betrokken inwoners zeker nog niet dicht, voorspelt Katherine Stroebe. „Er is weinig vertrouwen in de aangekondigde maatregelen, bijvoorbeeld over het niveau van gaswinning in de komende jaren. Een van de zorgen is dat de aardbevingen blijven doorgaan.”

Stroebe is onderzoeksleider bij Groningen Perspectief, een meerjarig onderzoek naar gezondheid, veiligheidsbeleving en het toekomstperspectief van bewoners in alle Groninger gemeenten. Donderdag publiceerden samenwerkende onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen, het Sociaal Planbureau Groningen en de GGD Groningen een nieuwe tussenstand. Deze betrof de periode januari tot en met juni dit jaar. Daarbij trekken de onderzoekers ook vergelijkingen met eerdere metingen.

Hartkloppingen

Opvallend deze keer volgens Stroebe: bewoners die al vaker schade hebben geleden, hebben steeds minder hoop op een oplossing, terwijl hun boosheid toeneemt. „En hun gezondheidsklachten, denk aan hoofdpijn of hartkloppingen, zijn daarnaast onverminderd groot.”

Juist deze groep gedupeerden heeft –vergeleken met mensen zonder schade of eenmalige schade– in toenemende mate een slecht gevoel over hun gezondheid. Aan de andere kant zoeken bewoners met meerdere schades elkaar steeds vaker op, waardoor de sociale verbondenheid groeit.

Twee derde van de Groningers blijkt weinig of geen vertrouwen in de door de overheid aangekondigde maatregelen te hebben. Hoe komt dat? „De deelnemers aan het onderzoek willen een daadkrachtige overheid, die handelt in hun belang. Sommigen zijn verwikkeld in ellenlange schadeprocedures, waarmee ze soms twintig tot dertig uur per week bezig zijn, naast hun baan”, zegt Stroebe.

Het onderzoek naar het welbevinden van de Groningers begon in 2016 toen Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders aantrad. Inmiddels is het onderzoek, dat eigenlijk vorig jaar zou stoppen, verlengd. Een goed besluit, vindt Stroebe.

„Dit is belangrijk: we vragen alle Groningers of ze wel of niet met de gaswinning te maken hebben. Dan kun je goede vergelijkingen maken.”

Aan het onderzoek doen zo’n 1300 Groningers mee. Hoe kinderen de situatie ervaren, wordt in een apart onderzoek bekeken. „Dat loopt nog. De verwachting is dat de resultaten daarvan in februari 2019 publiek worden”, aldus Stroebe.