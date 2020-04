Hoop op nieuwe aanpak oogziekte LMD

Onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen hebben, samen met collega’s uit het Verenigd Koninkrijk, een eiwit ontdekt dat een grote rol kan spelen bij het ontstaan van de oogziekte leeftijdsgebonden maculadegeneratie (LMD). Dat is een aandoening van het centrale deel van het netvlies.

„Misschien leidt dit onderzoek op termijn tot nieuwe behandelmogelijkheden. In elk geval hebben we het idee dat we een enorme sprong hebben gemaakt in het doorgronden van deze, vooral voor ouderen, sterk invaliderende ziekte”, aldus Anneke den Hollander, hoogleraar moleculaire oogheelkunde aan het Radboudumc en een van de onderzoekers.

Er zijn twee vormen van LMD: een ‘natte’ en een ‘droge’ vorm. Voor de natte vorm zijn al wel een paar behandelingen beschikbaar, maar voor de droge nog niet.