Hoogwater in Dordrecht: zandzakken voor het keldergat

Wind uit zee, springtij en volle rivieren zorgen voor hoge waterstanden. In Dordrecht liepen kades onder. „Alleen nieuwe buurtbewoners zijn een beetje bang.”

De broers Jari en Dani wonen al hun hele leven aan de Taankade in de Drechtstad. Eerst in een huis op de hoek van de Houtsteiger. „Daar was het echt laag. En het huis had een souterrain. Onze ouders hebben een keer de pakken hagelslag door de kamer zien drijven.”

Nu wonen ze verderop aan de Taankade. „Het kan wel zeven, acht jaar geleden zijn dat het water in huis leek te komen. Dat hebben we met zandzakken voorkomen.” Zo erg was het nu niet. „Gistermiddag om een uur of vijf stroomde de kade onder. De bolders verdwenen onder water en de schepen in de haven lagen hoog. Bij de buren werd gepompt.” De gemeente Dordrecht reikte zandzakken uit. „Maar die kwamen laat. Een aantal mensen hier had al water in de kelder. Vanmorgen rond halfzes was het weer hoogwater, maar het kwam minder hoog dan gisteren, terwijl verwacht werd dat het juist hoger zou komen.”

Vloedborden

Met vloedborden en 10 kilo zware zandzakken probeerden de Dordtenaren hun huis droog te houden. „Dat gebeurt om de zo veel jaar. Paniek is er nooit. Alleen nieuwe mensen in de buurt denken even: Help, wat gebeurt hier? Maar wij weten dat het nooit ernstig wordt. En na een uurtje is het water weer weg.”

„Ik ben blij dat ik het een keer heb meegemaakt”, zegt Daniel, een andere jonge buurtbewoner, enthousiast. „We wonen hier sinds 2013 en het water is nog nooit zo hoog geweest.” Onverwacht hoog. „We hebben voor de huisdeur nog gauw een plank kunnen timmeren en aansmeren, maar toen kwam het water al. We hadden een beetje water in de garage, maar dat schepten we er met een blik zo hard mogelijk weer uit. Raar gezicht als de steigers voor de kade hoger liggen dan de vloer van je huis.”

Het peil in de havens zakte snel tot onder straatniveau. Veegwagentjes ruimen rommel op die het water achterliet. Overal liggen zandzakken. Kelderluiken zijn dichtgesmeerd met een soort stopverf. Bij een van de huizen hangt een slang uit de brievenbus, waardoor het water wegloopt dat uit de kelder wordt gepompt.

Ook in Zwijndrecht, Rotterdam, Vlaardingen en Maassluis liepen kades onder. De politie adviseerde autobezitters hun voertuig weg te halen.

Over de dijken

Verder naar het oosten stroomde, precies zoals het ooit is bedoeld, het water van de Merwede over de dijken. Het komt in de Noordwaard, een polder bij de Biesbosch.

Daardoor zakt het peil van de rivier zo’n 30 centimeter en houdt Gorinchem droge voeten. De Noordwaard is sinds 2015 een zogeheten doorstroomgebied.