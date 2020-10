Hoogvliet sluit vrijwel alle supermarkten om 20.00 uur

Supermarktketen Hoogvliet sluit vrijwel al zijn vestigingen de komende tijd om 20.00 uur. Dat doet het bedrijf uit veiligheidsoverwegingen. Vanaf donderdag mag er na 20.00 uur geen alcohol meer worden verkocht.

Hoogvliet heeft 69 winkels in Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland. Twee winkels, in het centrum van Leiden en in Wageningen, blijven wel gewoon tot na 20.00 uur open. In die winkels wordt alleen de verkoop van alcohol stopgezet.

Supermarktketen Deen besloot eerder al zijn winkels om 20.00 uur te sluiten. De meeste andere supermarkten kiezen ervoor om alleen geen alcohol meer te verkopen. Wel zijn de supermarkten en brancheorganisatie Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) bang voor discussies over het verbod.