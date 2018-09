Hoogvliet Gouda toch op zondag open

De Hoogvliet in Gouda, de enige supermarkt in de stad die op zondag nog gesloten was, is vanaf deze week zeven dagen per week geopend.

De supermarkt staat naast de gereformeerde gemeente van Gouda. In goed overleg met de kerk was de winkel altijd op zondag gesloten. „Dat waardeerden we bijzonder”, zegt diaken L. W. Both van de gereformeerde gemeente. Hij voerde regelmatig gesprekken met de bedrijfsleiding van de supermarkt. „Als gebaar vanuit de kerk deelde de koster in december altijd oliebollen uit aan het winkelend publiek. En we riepen mensen via de kerkbode op om bij deze supermarkt boodschappen te doen.”

Omzetverlies

In februari kreeg Both in een gesprek met de algemeen directeur van Hoogvliet echter te horen dat de winkel toch dacht aan een zondagsopening. „Puur vanwege omzetverlies. De omzet viel behoorlijk terug, zeker in vergelijking met andere Hoogvlietfilialen die wel op zondag open zijn.”

De kerk deed een oproep in Kerknieuws en stuurde brieven naar andere kerken in de regio, om zo veel mogelijk mensen op te roepen bij de supermarkt te gaan winkelen. Maar het hielp niet: de Hoogvliet besloot alsnog op zondag open te gaan. Vanaf deze week is het Goudse filiaal op de rustdag tussen 12 uur en 4 uur ’s middags open. „Tijdens uren dat er geen kerkdiensten zijn, om te voorkomen dat er parkeerproblemen ontstaan”, zegt Both. Kerkgangers maken gebruik van het parkeerterrein van de supermarkt.

Contacten

Both weet nog niet wat er gaat gebeuren als de Hoogvliet in de toekomst alsnog besluit de hele dag open te gaan. „In december gaan ze evalueren of het besluit daadwerkelijk voor een omzetverhoging heeft gezorgd. Dan kijken we verder.”

De diaken betreurt de beslissing van de supermarkt. „Jammer dat het zo ver is gekomen. Al wil ik benadrukken dat de contacten tussen ons altijd goed zijn geweest. We hebben onze principiële bezwaren tegen zondagsopening duidelijk op tafel kunnen leggen tijdens de verschillende besprekingen.”

Bedrijfsleider Jonathan Sturm van Hoogvliet wilde woensdag desgevraagd geen verdere toelichting geven op het besluit van de supermarkt.