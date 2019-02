De Wijkertunnel onder het Noordzeekanaal, in de A9, is in beide richtingen korte tijd afgesloten geweest. Er lag sneeuw op de hoogtemelders, waardoor er geen waarschuwing voor te hoge vrachtwagens werd afgegeven. Na een uur was de storing opgelost, aldus Rijkswaterstaat.

Ook de Velsertunnel in de A22 is weer open. Die was om dezelfde reden dicht in de richting van Amsterdam naar Alkmaar.