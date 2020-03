Hoogste stijging dodental sinds begin uitbraak: wat zegt dat?

De toename van het officiële Nederlandse dodental door het coronavirus was dinsdag het hoogst sinds het virus zijn intrede deed in ons land. Er zijn 175 nieuwe sterfgevallen geregistreerd, waarmee het totale aantal doden boven de duizend uitkomt (1039). Het is echter moeilijk om uit deze cijfers harde conclusies te trekken, zegt de woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

„Dit is de grootste hoeveelheid overledenen die op één dag is gemeld. Maar dat wil niet zeggen dat de afgelopen dag ook de meeste mensen zijn overleden”, legt de zegsman uit. Het RIVM krijgt de sterftecijfers van de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’s). Hoe lang het duurt voordat zij doorgeven dat een patiënt die positief was getest op het virus is overleden, verschilt sterk. Meestal gebeurt dat niet dezelfde dag.

Over het algemeen krijgt het RIVM binnen twee a drie dagen een melding van de GGD wanneer iemand overlijdt aan het virus. Maar uit de dagrapporten van het instituut blijkt ook dat een klein deel van de sterfgevallen pas na een week wordt doorgegeven.

De GGD’s en het RIVM houden het aantal sterfgevallen ook per datum bij. Vooralsnog was dit het hoogst op 28 maart. Van 126 mensen is nu bekend dat zij die dag overleden aan de gevolgen van Covid-19. Maar ook dat aantal kan dus nog oplopen. Hoe korter geleden, hoe meer sterfgevallen er nog gemeld kunnen worden. Op het moment dat het nieuwste dagrapport van het RIVM dinsdag werd opgesteld, was nog geen enkel sterfgeval van die dag bekend en waren 56 besmettingen met dodelijke afloop van de dag ervoor geregistreerd.

Het totale dodental is overigens niet compleet. Mensen die aan het virus overlijden zonder dat hun besmetting door een test aan het licht is gekomen, worden niet meegeteld.

Uit de laatste statistieken blijkt nog eens duidelijk dat vooral ouderen overlijden aan corona: 89 procent van de overledenen in Nederland was ouder dan 70 jaar. De jongste patiënt die besmetting niet heeft overleefd, was iemand uit de leeftijdscategorie van 45-49 jaar. Voor mannen loopt besmetting vaker dodelijk af: van alle overledenen is 61 procent man.