Hoogste gebouw van Nederland mag er komen

Rotterdam mag het hoogste gebouw van Nederland bouwen. De Raad van State verwierp woensdagochtend de bezwaren van omwonenden tegen de bouwplannen voor een 215 meter hoge woontoren in complex De Zalmhaven.

In de Zalmhaventoren en twee lagere torens, de zogenaamde Kaantorens, komen in totaal 492 woningen en een aantal voorzieningen. De Rotterdamse politiek had al eerder ingestemd met de bouw, maar bewoners van de omliggende wijken stapten naar de Raad van State omdat ze vreesden voor parkeerproblemen en „aantasting van het woon- en leefklimaat”. De hoge torens zouden onder meer veel zonlicht wegnemen.

Tegen de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan voor het terrein is geen hoger beroep mogelijk. Wel lopen er bij de gemeente Rotterdam nog een aantal bezwaren van omwonenden tegen de bouwvergunning, die in april werd verleend.

De bouw van het complex zou in 2020 klaar moeten zijn.