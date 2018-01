Hoogste Eritrese diplomaat moet land uit

De hoogste diplomatieke vertegenwoordiger van Eritrea in Nederland moet het land verlaten. Tijdelijk zaakgelastigde Tekeste Ghebremedhin Zemuy van het ambassadekantoor in Den Haag is tot persona non grata verklaard. Een dergelijke maatregel is hoogst uitzonderlijk.

Een grote Kamermeerderheid had de Nederlandse regering gevraagd de Eritrese vertegenwoordiging in Den Haag helemaal te sluiten. Dit omdat de Eritrese autoriteiten doorgaan met het dwingen van voormalige landgenoten in Nederland tot het afdragen van belasting.

De ongewenstverklaring van de hoge diplomaat is een zware maatregel. Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken noemt het in een brief aan de Tweede Kamer een „krachtig diplomatiek signaal”. Eritrea heeft in Nederland geen echte ambassade, maar een kantoor dat niet wordt gesloten. De ambassade van Eritrea zit in Brussel. Het radioprogramma Argos citeerde onlangs uit een heimelijk opgenomen gesprek met het hoofd van het ambassadekantoor. Daarin wordt een Eritrese asielzoeker gedwongen de diasporabelasting te betalen en spijt te betuigen omdat hij is gevlucht uit het Afrikaanse land. Anders krijgt hij het voor hem noodzakelijke overheidsdocument niet.

Na de uitzending is de ambassadeur van Eritrea op 28 december op het matje geroepen bij Buitenlandse Zaken. Toen zijn opnieuw de „grote zorgen” over de heffing overgebracht. Uit het gesprek bleek dat Eritrea niet bereid is deze „onwenselijke praktijken” te stoppen. Daarop is besloten de tijdelijk zaakgelastigde tot persona non grata te verklaren. De Eritrese ambassadeur is op 16 januari opnieuw ontboden bij het ministerie het besluit in ontvangst te nemen.