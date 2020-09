Hoogste aantal opgenomen coronapatiënten in drie maanden

Ziekenhuizen behandelen momenteel 240 coronapatiënten. Dat is het hoogste aantal sinds 24 juni. In sommige regio’s is er aanleiding om patiënten te verplaatsen naar andere ziekenhuizen, zegt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dat weet niet of daadwerkelijk al patiënten zijn gespreid en waar dat is gebeurd. Het centrum komt in actie wanneer patiënten moeten worden overgebracht naar een andere regio.

Op verpleegafdelingen liggen 187 coronapatiënten. Dat zijn 21 meer dan op maandag. Het aantal patiënten op intensive cares steeg van 43 naar 53. Een week en een dag geleden behandelden de ziekenhuizen 140 coronapatiënten.

Op de intensive cares liggen ook 621 mensen met andere aandoeningen. Dat is een toename van 59 ten opzichte van maandag. In totaal liggen dus 674 mensen op een ic-afdeling, het hoogste aantal sinds 4 juni.