Hoogste aantal nieuwe coronagevallen in ruim een week

Het aantal coronapatiënten is tussen zondagochtend en maandagochtend met 574 gestegen. Dat is de grootste toename sinds 15 augustus. In de afgelopen zeven dagen is het virus ruim 3600 keer vastgesteld.

Op zondag meldde het coronadashboard van de overheid 457 nieuwe besmettingen, op zaterdag 508. Toch neemt het aantal nieuwe gevallen langzaam maar zeker af: op 15 augustus kwam het aantal nieuwe gevallen voor het laatst boven de 600 uit.

In de regio Amsterdam-Amstelland kwamen er 131 besmettingen bij, waaronder 124 in Amsterdam zelf. Het aantal patiënten in Rotterdam-Rijnmond steeg met 78. Het is de negende dag op rij dat het aantal positieve tests daar onder de honderd blijft. In Haaglanden werden 77 nieuwe gevallen gemeld, in Midden- en West-Brabant 43 en in de provincie Utrecht 35.