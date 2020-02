Hoogleraar RUG ontkent fraude via stichting

Een hoogleraar van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ontkent dat hij tussen 2014 en 2019 voor 1,2 miljoen euro heeft gefraudeerd met een door hem opgerichte stichting. De RUG en de in januari ontslagen man stonden donderdag voor de rechter.

De hoogleraar had zonder medeweten van de universiteit een stichting opgericht. Op de bankrekening van die stichting kwamen grote sommen geld binnen. De stichting hield zich bezig met een internationaal masterprogramma waar ook de letterenfaculteit van de RUG aan meedeed. Het geld bestond onder meer uit Europese subsidies en collegegeld. De RUG stelt dat zij, als werkgever, rechtstreeks het geld had moeten ontvangen.

De RUG vordert de 1,2 miljoen euro terug. Volgens de hoogleraar heeft hij fouten gemaakt, maar was er geen sprake van zelfverrijking. Het geld is volgens hem besteed aan het programma. Hij richtte de stichting op uit vrees voor de financiële chaos en bureaucratie bij de RUG, zei hij in de rechtbank in Groningen.

Volgens de hoogleraar zijn er documenten die zijn onschuld bewijzen, maar weigert de universiteit hem toegang tot die stukken. De man eist op zijn beurt van de universiteit 1,2 miljoen euro als ontslagvergoeding.

De rechter verwacht over vier weken uitspraak te kunnen doen.