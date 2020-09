Hoogleraar onderzoekt bestuurscrisis Scherpenzeel

Hoogleraar bestuurskunde Paul Frissen gaat in opdracht van de Gelderse commissaris van de Koning John Berends oplossingen zoeken voor de bestuurscrisis in Scherpenzeel.

De drie wethouders, twee van de SGP en een van Gemeentebelangen, zegden deze maand het vertrouwen in waarnemend burgemeester Harry de Vries op. Volgens hen handelt hij solistisch rond de mogelijke fusie met buurgemeente Barneveld.

Commissaris Berends heeft de impasse besproken met de plaatselijke fractievoorzitters. Zij zijn behoorlijk verdeeld over de vraag hoe het nu bestuurlijk verder moet gaan. Frissen, decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur in Den Haag en hoogleraar bestuurskunde aan Tilburg University, zal de conflicten en de onvrede in de bestuurlijke verhoudingen analyseren en in beeld brengen welke weg politiek en bestuurlijk Scherpenzeel kan bewandelen om uit de crisis te komen.

Tijdens het onderzoek oefent De Vries zijn burgemeestersambt niet actief uit. Berends heeft overwogen tijdelijk een andere waarnemer in te zetten. „Maar dat vereist een goede analyse en een zorgvuldig proces. Gezien de beperkte tijd van het onderzoek zal daarom de loco-burgemeester de honneurs waarnemen.”

De commissaris verwacht dat het onderzoek uiterlijk eind november is afgerond. Hij adviseert de gemeenteraad het document in het openbaar te bespreken. „Volledig in lijn met de behoefte aan transparantie die verschillende keren is uitgesproken.”