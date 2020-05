Hoogheemraadschap Delfland op zoek naar gestolen palingfuiken

Het Hoogheemraadschap van Delfland is erg gedupeerd doordat twee fuiken zijn verdwenen die werden gebruikt in een groot onderzoek naar palingen. Ze waren uitgezet in het Nieuwe Water in de gemeente Westland. Vermoedelijk zijn ze gestolen.

Dinsdag bleken er twee fuiken verdwenen. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van het onderzoek. De fuiken zijn eigendom van een beroepsvisser die daardoor ook schade lijdt. Er is aangifte gedaan bij de politie.

Met het onderzoek wil het hoogheemraadschap kijken of de palingstand in het gebied vooruitgaat. De paling staat op de rode lijst van de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN als ernstig bedreigd.

Half april waren er twintig fuiken in vijf verschillende wateren geplaatst. Om de paar dagen worden de gevangen palingen gemeten en die resultaten worden vergeleken met die van vorige jaren.