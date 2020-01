Hoogeveense SGP: Tjalma om oorlog niet langer ereburger

De SGP in Hoogeveen wil dat het ereburgerschap van oud-burgemeester Tjalma (1893-1985) wordt opgezegd. Door zijn handelen tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam nagenoeg de hele lokale Joodse gemeenschap om.

Aanleiding tot de discussie is een verzoek om medewerking aan een tijdelijk lichtmonument ter gedachtenis aan de deportatie van Joden, Roma en Sinti. „De SGP vindt het lichtmonument een goed initiatief, maar als we de burgemeester van destijds blijven eren, is deze steunbetuiging aan de Joodse gemeenschap niet anders dan een schijnvertoning”, stelt fractieleider Van Rijn.

Dat Tjalma een actieve bijdrage aan de deportatie leverde, is volgens hem glashelder: „Al op 16 mei 1940 had hij een volledige lijst met inwoners van Joodse komaf klaarliggen. Op de vraag van een Duitse officier of alle Joden waren afgevoerd, kwam hij steevast met een nieuw lijstje met namen. Tjalma’s eigen partij, de ARP, waarschuwde hem in 1941 al om zijn ambt neer te leggen.”

De Hoogeveense raad besprak Tjalma’s handelen al meermalen, maar tot nog toe zonder gevolgen. Woensdag deelde streekhistoricus Albert Metselaar tijdens een SGP-bijeenkomst bevindingen van eigen onderzoek. Veel aanwezigen steunden het idee om het Tjalmapark om te dopen tot Mozes Koekoekpark.

De raad verwierp donderdag het SGP-voorstel om onafhankelijk onderzoek door Metselaar te laten uitvoeren. Van Rijn heeft echter goede hoop: „De coalitiepartijen hebben zich na woensdagavond bij me gemeld om de motie serieus te bespreken. Het is natuurlijk al winst dat het college nu zelf onderzoek zal laten doen.”