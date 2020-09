Hoogeveen schrapt ereburgerschap oud-burgemeester Tjalma

De gemeente Hoogeveen schrapt het ereburgerschap van oud-burgemeester Jetze Tjalma (1893 - 1985) vanwege zijn houding tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook krijgen een naar hem vernoemd park en de brandweerkazerne een andere naam als de gemeenteraad daarmee akkoord gaat. Volgens de huidige burgemeester Karel Loohuis is gebleken dat Tjalma niet „van onbesproken gedrag” was en niet „boven iedere twijfel verheven”.

Hoogeveen liet het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies NIOD onderzoek doen naar de burgemeester, nadat zijn handelwijze tijdens de oorlog begin dit jaar in opspraak was gekomen. Het NIOD heeft vastgesteld dat Tjalma na de oorlog een „ernstige berisping zonder openbaarmaking” kreeg van toenmalig minister Louis Beel, omdat hij in de oorlog eigenhandig zorgde voor tewerkstelling van burgers bij het vliegveld bij Havelte. Ook leverde Tjalma al op 16 mei 1940 een lijst van alle Joodse inwoners van Hoogeveen in bij de Duitse bezetters. Ook later in de oorlog leverde hij gegevens over Joden aan.

„Tjalma heeft vanuit zijn functie niet de bescherming geboden aan Joodse inwoners die van hem als burgemeester wel verwacht mocht worden. Dat wil niet zeggen dat hij helemaal niet deugde. Hij was waarschijnlijk bezorgd voor zijn eigen welzijn of zelfs zijn leven”, aldus het Hoogeveense college van B en W.

Tjalma, lid van de voormalige Anti Revolutionaire Partij ARP, was van 1927 tot 1958 burgemeester van Hoogeveen. De gemeente stelt zijn nabestaanden op de hoogte van het schrappen van zijn ereburgerschap.