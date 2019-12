Hoogbejaarde en slechtziende vrouw bruut beroofd in Tilburg

Een slechtziende vrouw van 93 jaar oud is vrijdag in Tilburg op grove wijze beroofd van haar tas. Ze liep met de tas aan haar arm met de rollator over de Ringbaan-West. Ineens gaf een man die achter haar liep, een harde ruk aan haar tas, waardoor de hoogbejaarde vrouw ten val kwam.

De overvaller, een man van tussen de 25 en 30 jaar, ging er met de tas vandoor. Het slachtoffer was zeer aangeslagen en hield een pijnlijke schouder aan het incident over. De politie spreekt van een laffe beroving en zoekt getuigen.