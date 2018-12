Hoogbejaard echtpaar in huis overvallen

Een hoogbejaard echtpaar is zondagavond in hun huis in Huissen (Gelderland) overvallen. De 84-jarige vrouw en 85-jarige man zijn aangevallen door twee gemaskerde en gewapende mannen. De daders zijn nog spoorloos.

De man deed de voordeur open omdat hij dacht dat er een bekende stond. Hij werd met geweld overmeesterd, geslagen en geschopt. De vrouw lag te slapen en werd in de slaapkamer bedreigd met een vuurwapen. Nadat de overvallers, met onder meer geld, er vandoor gingen, heeft de man hulp ingeroepen. Zijn verwondingen zijn behandeld door ambulancepersoneel.