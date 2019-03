„Hoogbegaafd kind moeilijke sommen geven is niet genoeg”

De Week van de Hoogbegaafdheid moet vooroordelen en onwetendheid wegnemen. „Hoogbegaafden kunnen hun talent vaak niet laten zien”, merkt Rianne van de Ven, coach van hoogbegaafde volwassenen.

Van de Ven is hoogbegaafd maar kwam daar pas laat achter. „Ik had een baan bij een telecombedrijf en werkte keihard. Altijd zag ik dingen die nog verbeterd konden worden en problemen die moesten worden opgelost.” Een collega wees haar op kenmerken van hoogbegaafdheid. „Toen kon ik een aantal dingen veranderen. Ik raakte vaak gefrustreerd als mensen iets niet gelijk doorhadden. Nu weet ik dat ik anderen tijd moet gunnen. Dat heeft me heel veel rust gebracht.”

Er zijn meerdere definities die hoogbegaafdheid afbakenen. In alle gevallen is er sprake van hoge intelligentie. Meestal wordt een IQ van 130 of hoger aangehouden, anderen trekken de grens nog hoger. In Nederland is ongeveer 2 procent van de bevolking hoogbegaafd.

Over die groep bestaat nog te veel onwetendheid, zegt Van de Ven. „Hoogbegaafdheid is heel normaal. Dat willen we deze week laten zien. Er moet rekening mee worden gehouden in het dagelijks leven, in het onderwijs en op de werkvloer.” Van de Ven merkt dat hoogbegaafden hun talent vaak niet kunnen laten zien. „Nederland is wat dat betreft een zesjescultuur, je mag je kop niet boven het maaiveld uitsteken. Bedenk echter dat er mensen zijn die meer potentie hebben. Dat wordt te weinig gevoed en gestimuleerd.”

Daarom moeten hoogbegaafde kinderen op school goed begeleid worden, vindt Suzanne Buis, auteur van ”Mijn hoogbegaafde puber”. „Mensen denken vaak onterecht dat hoogbegaafden makkelijk kunnen leren en dat alles vanzelf gaat.” Dat hoogbegaafde kinderen sociaal en emotioneel niet sterk zijn, is eveneens een misverstand, stelt Buis. „Ze zijn vaak juist veel verder en vinden daardoor lastig aansluiting bij hun leeftijdsgenoten.” Buis pleit voor een meer gerichte aanpak van onderwijs aan hoogbegaafde kinderen. „Het is niet genoeg om hun extra moeilijke sommen voor te schotelen. Wat ze juist moeten leren, zijn simpele dingen. Laat hen maar eens uitvogelen hoe je een taart bakt. Te beginnen bij de ingrediënten: wat heb je nodig, waar koop je dat en wat moet je meenemen naar de winkel? Dan train je vaardigheden.”