Hoofdverdachte: Party King was een dekmantel

Vermeend drugsbaas Rens H. uit Kaatsheuvel heeft bij de politie gezegd dat partyverhuurbedrijf Party King in het Brabantse Best niets meer was dan een ‘dekmantel’. „Het bestaansrecht was nul”, citeerde de rechtbank in Den Bosch dinsdag tijdens de eerste dag van het proces uit het strafdossier.

H. wordt samen met Alfons G. en Ed. L. gezien als hoofdverdachte in de omvangrijke drugszaak rondom het bedrijf. Daar zou op grote schaal zijn gehandeld in allerlei soorten synthetische drugs.

Op 4 april 2016 werd door 1500 medewerkers van politie en justitie binnengevallen in ruim honderd panden. Meer dan dertig verdachten werden opgepakt. Veel verdachten zijn inmiddels al veroordeeld tot taak- en celstraffen.

De drie hoofdverdachten en een verdachte producent zullen donderdag strafeisen horen.