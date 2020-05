Hoofdverdachte ondermijningsonderzoek Zuid-Holland voorlopig vrij

De rechter-commissaris in Rotterdam heeft een 50-jarige hoofdverdachte in een groot zogeheten ondermijningsonderzoek onder voorwaarden vrijgelaten. De man werd dinsdag met drie anderen aangehouden. Bij de actie deed de politie een reeks doorzoekingen, waarbij volgens het Openbaar Ministerie onder meer tientallen huurauto’s en dure horloges in beslag zijn genomen.

De man werd aangehouden in Papendrecht, samen met een 55-jarige vrouw, die eveneens als hoofdverdachte geldt. Zij is heengezonden. Beiden blijven verdachte. In Sliedrecht arresteerde de politie nog een man (32) en een vrouw (28). Zij zijn donderdag na verhoor heengezonden, maar ook zij zijn nog verdachte. Bij een doorzoeking van een pand in Sliedrecht werd munitie gevonden.

Het onderzoek is gestart op basis van informatie over een autoverhuurbedrijf in Alblasserdam. Voor dit bedrijf stond al geruime tijd een groot aantal elektrische (deel)auto’s waarmee ogenschijnlijk niet werd gereden. Bedrijfsactiviteiten werden niet of nauwelijks waargenomen, zegt het OM.

De beide Papendrechters verdenkt justitie van witwassen. De verdachten uit Sliedrecht worden verdacht van medeplichtigheid aan witwassen en verboden wapenbezit.