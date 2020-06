Hoofdverdachte in Arnhemse terreurzaak zwijgt

Hoofdverdachte Hardi. M. (36) in de Arnhemse terreurzaak beroept zich vrijdag in de rechtbank op zijn zwijgrecht en ook medeverdachte Nabil B. (23) houdt zijn mond. Verdachten Morat M. (23) en Wail el A. verklaren daarentegen uitgebreid. Zij ontkennen dat ze plannen hadden voor het plegen van een aanslag op een evenement in Nederland.

„Ik heb nooit een aanslag willen plegen”, zei M., die uit Arnhem komt, vrijdag op de tweede zittingsdag van het proces in de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam. Hij erkent wel dat hij er een radicaal gedachtegoed op nahoudt, maar ontkent het lidmaatschap van een terroristische organisatie waar het zestal van verdacht wordt. „Ik ging mee naar Weert om een wapen te bemachtigen, om mezelf en mijn gezin te beschermen. Ik heb altijd liefde gehad voor wapens”, zei M, die weet dat er beelden van hem zijn waarop hij een wapen kust. „Ik geil bijna op het hebben van een wapen. Ik weet dat het raar klinkt.”

Verdachte Wail el A. (22) verklaarde in de rechtbank dat hij plannen had om uit te reizen naar het Midden-Oosten. „Ik wilde uitreizen naar Islamitische Staat om mijn geloof te praktiseren.” Ook hij ontkent het lidmaatschap van een terroristische organisatie en plannen voor een aanslag. „Ik was op zoek naar mensen die ik kon vertrouwen. Ik was me aan het oriënteren, kijken wie ik kan vertrouwen en praatte daarom mee.” Hij wordt ook verdacht van poging tot moord, omdat hij voor zijn arrestatie zijn (onklaar gemaakte) wapen richtte op een politieagent. Daarover zegt hij: „Het was mij niet duidelijk waarin ik me bevond. Het was voor mij een schrikmoment. Ik wist niet beter.”

In de zaak staan zes verdachten in leeftijd variërend van 22 tot en met 36 jaar terecht. Ze werden in september 2018 tijdens een grootscheepse actie opgepakt in een vakantiehuisje in Weert, waarmee Nederland volgens justitie aan een grote aanslag was ontsnapt. Het plan was vermoedelijk om met bomvesten en kalasjnikovs een aanslag te plegen op een evenement en elders een autobom tot ontploffing te brengen. Bij huiszoekingen vond de politie kunstmest en chemicaliën, genoeg om een halve kilo explosieven te maken.

Hardi M.beroept zich op zijn zwijgrecht, want hij is van mening dat hij is uitgelokt door AIVD-agenten.