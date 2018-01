Hoofdrolspeler toch naar woondebat Amsterdam

Een vertegenwoordiger van particuliere beleggers komt toch naar de hoorzitting over de overspannen woningmarkt in Amsterdam. Directeur Co Koning van brancheorganisatie Vastgoed Belang liet weten niks te weten van het debat, maar is nu alsnog uitgenodigd door de gemeenteraad. Koning reageerde eerder als door een wesp gestoken op verhalen dat particuliere beleggers het debat moedwillig zouden mijden.

PvdA-fractievoorzitter Marjolein Moorman, organisator van de hoorzitting, zegt in een reactie dat „een aantal” particuliere beleggers verscheidene keren is benaderd. Hoeveel beleggers dat er zijn, wilde ze niet zeggen. „Ze hebben niet gereageerd.” Ze is blij met de komst van Koning. „Maar we wilden juist ook mensen spreken die zelf beleggen”, benadrukt ze. „Ik kan ze alleen niet dwingen. Het is ook geen tribunaal, maar een hoorzitting van de gemeenteraad om helder te krijgen wat er precies aan de hand is.”

Prins Bernhard, die eveneens veel panden bezit in de hoofdstad, heeft aan de raad laten weten dat hij niet naar de hoorzitting komt. De prins zou een zakenpartner een e-mail hebben laten sturen waarin hij uitsluitend meedeelt dat hij niet aanwezig zal zijn, stelt De Telegraaf. Die krant citeert uit een brief die de prins liet opstellen door zijn woordvoerder. Deze brief is niet, zoals eerst werd gezegd, verstuurd aan de raad. In de brief zou staan dat de prins zichzelf niet deskundig genoeg acht om een zinvolle bijdrage aan de discussie te verlenen.

Moorman betreurt het dat de prins niet komt, maar is blij dat hij met een reactie is gekomen.

Aanleiding voor de bijeenkomst zijn de zorgen over de al dan niet kwalijke rol die beleggers zouden spelen op de huizenmarkt in Amsterdam. Door almaar panden op te kopen en tegen hoge prijzen te verhuren zouden ze de woningmarkt ontwrichten.

Volgens Koning heeft Amsterdam dit aan zichzelf te danken. „De huizen zijn hier duur, omdat de voorraad beperkt is. Qua koopwoningen heeft Amsterdam zichzelf jarenlang verwaarloosd.” Volgens hem is slechts 30 procent van de huizen in de stad een koopwoning, veel minder dan het landelijk gemiddelde.

Ondanks het feit dat er partijen zijn die wel de boel ontregelen, gaat het Koning te ver om alle particuliere beleggers door het slijk te halen. Het leeuwendeel van de huizen in particulier bezit wordt verhuurd onder de gestelde grens van iets meer dan 710 euro, zegt hij. Het is volgens hem zaak dat er veel meer huizen bij komen.