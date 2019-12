Hoofdredactie NOS in gesprek met protesterende boeren

Een delegatie van demonstrerende boeren in Hilversum is momenteel in gesprek met de hoofdredactie van de NOS. Hoofdredacteur Marcel Gelauff en plaatsvervangend hoofdredacteur Giselle van Cann van NOS Nieuws hebben toegestemd om met de protesterende boeren te praten, meldt een woordvoerder van de NOS.

Honderden demonstrerende boeren zijn naar Hilversum gekomen om te demonstreren op en rond het Mediapark. Hilversum zit daardoor op slot, zei burgemeester Pieter Broertjes. De stad is onbereikbaar, zei hij op Radio 1. Broertjes had al aangekondigd dat de boeren een gesprek willen met de NPO en de NOS en dat de omroepen daartoe bereid zijn.