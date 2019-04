Hoofdredacteur Telegraaf: Dreiging is niet weg

Hoofdredacteur Paul Jansen van De Telegraaf is te spreken over het werk dat de politie heeft verricht met de twaalf aanhoudingen voor de aanslag op het pand van zijn krant. „Hoewel we opgelucht zijn over deze arrestaties is de dreiging hiermee niet weg”, zegt hij in een reactie. „Onze misdaadverslaggever John van den Heuvel moet nog steeds zwaar worden beveiligd. We mogen niet in die situatie berusten.”

Jansen zegt het verder belangrijk te vinden dat er schot zit in het onderzoek „en dat de daders achter de aanslag voor de rechter worden gebracht”. Volgens de hoofdredacteur lijkt het erop dat er een heel netwerk is opgerold. „Veel details zijn nog niet bekend. We wachten die af.”