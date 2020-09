Hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck verlaat Quote

Hoofdredacteur Sander Schimmelpenninck gaat weg bij Quote. Dat laat hij weten in een stuk op de website van het tijdschrift. Hij schrijft dat hij zich meer wil gaan richten op zijn favoriete bezigheden: schrijven en ondernemen, deels in Zweden, waar zijn vriendin woont.

De afgelopen tijd was Schimmelpenninck (36) behalve hoofdredacteur ook met verschillende andere klussen bezig. „Het jaar 2020 is een snelkookpan geworden, waarin ik lange tijd zo’n beetje alles heb gedaan, maar nu het moment is gekomen om harde keuzes te maken,” schrijft hij. Begin september stopte hij al als presentator van de talkshow Op1. Over die baan was hij niet te spreken: „Het vergrootglas waaronder ik het afgelopen jaar heb gelegen, vooral door mijn Op1-presentatie, beviel me buitengewoon slecht.”

Schimmelpenninck zegt meer meer vrijheid te willen, zodat hij ook vaker naar Zweden kan, waar zijn vriendin woont. Hij blijft schrijven voor de Volkskrant als columnist. Ook gaat hij gewoon door met zijn podcast, de Zelfspodcast, die hij maakt met jeugdvriend Jaap Reesema.

Schimmelpenninck kijkt met plezier terug op zijn tijd bij Quote. „Quote heeft mij alle kansen gegeven om me te ontwikkelen, en daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Het was waarschijnlijk de mooiste baan van mijn leven.” Hij werkte 7 jaar bij het blad, waarvan 4 als hoofdredacteur.