Hoofdredacteur NOS Nieuws: Term antihomoverklaring was fout

De NOS had identiteitsverklaringen van reformatorische scholen niet moeten omschrijven als „antihomoverklaringen.”

Dat zegt Marcel Gelauff, hoofdredacteur van NOS Nieuws, in een interview met het Reformatorisch Dagblad.

Vorige week ontstond in politiek Den Haag ophef over uitspraken van minister Slob (Onderwijs) over uitspraken over de vrijheid van onderwijs. Media, waaronder de NOS, noemden identiteitsverklaringen op reformatorische scholen „antihomoverklaringen.”

Daarmee heeft de NOS „een fout” gemaakt, zegt Gelauff. „De term ”antihomoverklaring” hadden we niet moeten gebruiken. We hebben besloten om die beladen term in deze context niet meer te hanteren. De term „antihomoverklaring” zegt onvoldoende wat er precies aan de hand is.”



Gelauff is niet te spreken over een tweet die zijn collega NOS-sportcommentator Arno Vermeulen plaatste over de kwestie rond de identiteitsverklaringen. Vermeulen, die 80.000 volgers heeft, spreekt in zijn tweet SGP-leider Van der Staaij aan. „Nee, Van der Staaij. Stoppen met het huidige onderwijssysteem. Scheelt wat geld ook. Geen bijzonder onderwijs meer. En religie doe je maar in je eigen tijd. Dat is na de woorden van Slob nu nog duidelijker.”

Hoofdredacteur Gelauff van NOS Nieuws beschouwt „zulke tweets als zeer ongewenst.” „En wat mij betreft is deze volstrekt strijdig met het NOS-beleid”.

