Hoofdredacteur Gaykrant opgepakt op verdenking van zedendelict

De hoofdredacteur van de Gaykrant, Hans P., is vorige week zondag aangehouden op verdenking van een misdrijf. Het Openbaar Ministerie in Amsterdam bevestigt dat een 44-jarige Amsterdammer wordt verdacht van een „zedengerelateerd delict”.

P. is woensdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat hij veertien dagen blijft vastzitten, aldus het OM.

Zijn advocaat wil inhoudelijk niet reageren. Adjunct-hoofdredacteur Paul Hofman heeft voorlopig de taken van de hoofdredacteur overgenomen. „Ik heb geen informatie over de ernst van de aanklacht, maar dit hakt er ontzettend in”, laat Hofman in een korte reactie aan het AD weten. „Niet alleen bij mij, maar bij alle medewerkers van De Gaykrant.” Hofman vindt dat de hoofdredacteur „veel voor ons platform heeft betekend” en zegt door te gaan op de koers die door hem is uitgezet.