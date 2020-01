Hoofdpijn en koorts: griepvirus slaat toe

Veel mensen hebben griep op dit moment. Er lijkt zelfs een officiële griepepidemie op komst te zijn.

Voor het eerst deze winter overschrijdt het aantal mensen met griep de epidemiologische grens, maakte gezondheidsinstituut Nivel woensdag bekend. Die grens ligt op 58 gevallen per 100.000 mensen. Nivel registreerde er 79. Blijft dat de komende twee weken boven de kritieke waarde, dan is er sprake van een heuse griepgolf of -epidemie.

De cijfers zijn gebaseerd op geregistreerde gevallen door huisartsen, maar niet iedereen gaat met zijn klachten naar de huisarts. De werkelijke aantallen zijn dus nog hoger, volgens Nivel zelfs acht keer zoveel. Dat komt neer op zo’n 100.000 mensen met griep.