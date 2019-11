Hoofdofficier Centrale Verwerking OM vertrekt

De hoofdofficier van justitie van het parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) legt per direct zijn functie neer. Charles Wiegant trad september vorig jaar in dienst bij het expertisecentrum over verkeer en vervoer van het OM.

Wiegant gaf aan dat hij in een dynamiek terechtgekomen was waarin hij „niet naar vermogen heeft kunnen handelen”. „Dit heeft geleid tot spanningen binnen het managementteam die de doorontwikkeling van het parket in de weg staan. Daarom neem ik mijn verantwoordelijkheid.”

Het College van procureurs generaal respecteert de beslissing. Er komt zo snel mogelijk een tijdelijk waarnemend hoofdofficier. Wiegant is door het College gevraagd om naast de kwartiermakers van de opsporingsdiensten vanuit het OM kwartiermaker te worden van het nieuw op te richten landelijk Multidisciplinair Interventie Team (MIT) Ondermijning.