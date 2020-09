Hoofdlijnen ANP

Het ANP voorziet voor vandaag berichtgeving over in elk geval de volgende punten.

Binnenland

- Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gaat weer van start. Het is een eerste stap naar spreiding van patiënten tussen de regio’s, nu het aantal ziekenhuisopnames toeneemt. Het centrum vraagt aan alle ziekenhuizen hoeveel bedden ze beschikbaar hebben voor coronapatiënten op de intensive cares en op de verpleegafdeling. Ook houdt het centrum bij hoeveel bedden op de intensive care bestemd zijn voor mensen met andere aandoeningen. Aankondigend bericht om 03.30 uur, berichtgeving in de loop van de dag.

- De Algemene Rekenkamer publiceert een rapport over de testketen en een brief aan de Tweede Kamer over het economisch steunpakket van het kabinet. Het rapport gaat over de stappen die zijn genomen voor 1 juni, toen alleen specifieke doelgroepen zich bij klachten konden laten testen. Er is veel te doen rond het testen, nu de testcapaciteit bijna overal in Nederland te kort komt. De Tweede Kamer debatteert donderdag over het derde steunpakket van het kabinet, dat per 1 oktober ingaat. De brief van de Rekenkamer gaat over de eerdere steunpakketten. Berichtgeving in de loop van de middag.

- De rechtbank in Amsterdam behandelt de strafzaak tegen de vader van de in september 2016 ontvoerde peuter Insiya. Het destijds 2-jarige kind werd vier jaar geleden met geweld weggehaald uit de woning van haar oma in Amsterdam en is door haar vader Shehzad H. (41) meegenomen naar India. Het is het OM niet gelukt hem naar Nederland te krijgen voor zijn berechting, de zaak wordt bij verstek behandeld. Hetzelfde geldt voor medeverdachte Imran S., een neef van H. De uitvoerders van de kidnap hebben eerder celstraffen tot ruim vier jaar gekregen. Aankondigend bericht om 03.30 uur, berichtgeving zo snel mogelijk na aanvang zitting om 09.00 uur.

- In Amsterdam wordt de eerste herdenkingssteen gelegd van het Nationaal Holocaust Namenmonument in Amsterdam. De 91-jarige Jacqueline van Maarsen, die bevriend was met Anne Frank, verricht de officiële handeling. Aan de bouw van het namenmonument, een ontwerp van Daniel Libeskind op initiatief van het Nederlands Auschwitz Comité, ging een jarenlange juridische strijd met omwonenden vooraf. Uiteindelijk gaf de Raad van State afgelopen november groen licht voor de bouw van het monument. Het Namenmonument gaat bestaan uit 102.000 stenen met de namen van Nederlandse Holocaustslachtoffers. Het is naar verwachting halverwege 2021 klaar. Aankondigend bericht om 03.30 uur, berichtgeving na 14.00 uur.

- In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp vindt een voorbereidende zitting plaats in het proces in hoger beroep tegen ‘Haagse steker’ Malek F. (34). Hij stak op 5 mei 2018 in Den Haag in korte tijd drie willekeurige mensen met veel geweld neer. Na een eis van vijftien jaar en tbs met dwangverpleging legde de rechtbank alleen de tbs-maatregel op. Volgens de rechtbank was F. volledig in de ban van psychotische wanen toen hij toesloeg. Anders dan het OM heeft de rechtbank geen terroristisch motief kunnen vaststellen. Aankondigend bericht om 03.30 uur. De zitting begint om 10.00, berichtgeving volgt zo snel mogelijk daarna.

Economie

- Het Internationaal Energieagentschap heeft het Nederlandse energiebeleid onder de loep genomen. Het agentschap komt vandaag met een algemeen oordeel en een aantal aanbevelingen voor de Nederlandse aanpak. Klimaatminister Eric Wiebes spreekt digitaal over het rapport met de pers, waar ook IEA-directeur Fatih Birol aan meedoet. Berichtgeving volgt in de loop van de dag.

Sport

- Tennisster Kiki Bertens gaat een nieuwe poging doen om haar eerste overwinning na de maandenlange corona-onderbreking binnen te halen. De nummer 8 van de wereld neemt het in de tweede ronde van het graveltoernooi in Straatsburg op tegen Jelena Ostapenko. Die Letse won drie jaar geleden Roland Garros, maar viel daarna terug. Bertens had een ’bye’ in de eerste ronde. Ze verloor vorige week in Rome haar eerste partij in twee sets van de Sloveense Polona Hercog (4-6 4-6). Bertens doet met een wildcard mee in Straatsburg, als voorbereiding op Roland Garros. Berichtgeving direct na haar partij.

