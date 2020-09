Hoofdlijnen ANP

Het ANP voorziet voor vandaag en morgen berichtgeving over in elk geval de volgende punten.

Binnenland

- Koning Willem-Alexander neemt via een onlineverbinding deel aan de 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De koning spreekt via een videoboodschap de vergadering toe ter gelegenheid van de viering van 75 jaar VN. Rutte draagt met een videoboodschap bij aan het algemeen debat en aan de top over biodiversiteit. Koningin Máxima neemt deel in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is deze bijeenkomst voornamelijk virtueel. Aankondigend bericht om 03.30 uur, berichtgeving zo snel mogelijk na de toespraken (tijdstippen nog niet bekend).

Binnenland

- De Tweede Kamer gaat weer in debat over het coronavirus. Premier Rutte en coronaminister Hugo de Jonge wachten een kritische Kamer. Zo blijven de besmettingen oplopen, zijn er vragen over de nieuwe regionale maatregelen, en is er hernieuwde kritiek op de mondkapjesrichtlijn in de ouderenzorg, en hoe die in het begin van de crisis was vormgegeven. Aankondigend bericht om 03.30 uur, berichtgeving gedurende het debat.

- Het RIVM maakt weer bekend hoe het coronavirus in Nederland zich ontwikkelt. Vorige week scherpte het kabinet de richtlijnen aan omdat het aantal nieuwe positief geteste personen in delen van het land toeneemt. Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen kwam maandag voor het eerst boven de 2000, met ruim 2200 positieve tests. Aankondigend bericht om 03.30 uur, berichtgeving zo snel mogelijk na publicatie om 14.00 uur van de cijfers.

- In de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol maakt het gerechtshof Amsterdam een begin met de inhoudelijke behandeling van de strafzaak in hoger beroep tegen Willem Holleeder (62). De komende maanden worden tientallen getuigen door het hof gehoord. Holleeder is door de rechtbank veroordeeld tot levenslang wegens zijn sturende rol bij een reeks liquidaties. De moorden op onder anderen vastgoedbaas Willem Endstra, crimineel John Mieremet en mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout heeft de rechtbank aan Holleeder toegeschreven. Aankondigend bericht om 03.30 uur. De zitting begint om 11.00 uur, berichtgeving volgt zo snel mogelijk daarna.

Buitenland

- De presidenten Donald Trump, Vladimir Poetin, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan, Emmanuel Macron en Hassan Rohani spreken de 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toe. Dat gebeurt virtueel, in toespraken van maximaal een kwartier. Aankondigend bericht om 03.30 uur, berichtgeving na aanvang van de vergadering om 15.00 uur.

Economie

- De coronacrisis heeft overduidelijk impact op het vertrouwen van Nederlandse consumenten in de economie. In augustus was sprake van een daling van het toch al broze vertrouwen mede door het oplopende aantal coronabesmettingen. Dat zal deze maand niet veel beter zijn, zo is de verwachting. Verder worden gegevens over consumentenbestedingen bekendgemaakt. Berichtgeving vanaf 06.30 uur.

