Hoofdlijnen ANP

Binnenland

- Koning Willem-Alexander neemt via een onlineverbinding deel aan de 75e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. De koning spreekt via een videoboodschap de vergadering toe ter gelegenheid van de viering van 75 jaar VN. Rutte draagt met een videoboodschap bij aan het algemeen debat en aan de top over biodiversiteit. Koningin Máxima neemt deel in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling. Vanwege de uitbraak van het coronavirus is deze bijeenkomst voornamelijk virtueel. Aankondigend bericht om 03.30 uur, berichtgeving zo snel mogelijk na de toespraken (tijdstippen nog niet bekend).

- In de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol staan vandaag de drie verdachten van de moord op advocaat Derk Wiersum terecht op een tussentijdse zitting. Wiersum (44) was advocaat van Nabil B., kroongetuige in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. De raadsman werd op 18 september vorig jaar bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert doodgeschoten. Tot dusver hebben Anouar T., Giërmo B. en Moreno B. (geen familie) de beschuldigingen van de hand gewezen of gezwegen. Het Openbaar Ministerie zal de stand van het onderzoek toelichten. Aankondigend bericht om 03.30 uur. De zitting begint om 09.00 uur, berichtgeving volgt zo snel mogelijk daarna.

- Op de vierde zittingsdag van het strafproces rond de viervoudige moord in een growshop in Enschede krijgen de drie medeverdachten hun strafeisen te horen. De verdachten zijn twee mannen uit St. Willebrord (Noord-Brabant) en een vrouw uit Breda. Ze worden verdacht van medeplichtigheid. Na het requisitoir van de officieren van justitie houden hun advocaten hun pleidooien, waarin ze ook reageren op de schadeclaims die de nabestaanden van de vier doodgeschoten slachtoffers hebben ingediend. Aankondigend bericht om 3.30 uur, berichtgeving volgt zo snel mogelijk na aanvang van de zitting om 09.30 uur.

Economie

- De Nederlandse aandeelhouders van Unilever mogen zich uitspreken over het plan van de consumentengoederenmaker om op papier een volledig Brits bedrijf te worden. Het bedrijf achter merken als Zwitsal, Magnum en Dove kondigde in juni aan de aandelen in de Nederlandse nv om te zetten in aandelen in de Britse plc en verwacht dat een meerderheid van de aandeelhouders die stap steunt. Op 12 oktober mogen de Britse aandeelhouders stemmen. Aankondigend bericht om 03.30 uur, berichtgeving zodra er nieuws te melden is.Voor vragen aan de redactie:

