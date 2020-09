Hoofdlijnen ANP

Het ANP voorziet voor vandaag berichtgeving over in elk geval de volgende punten.

Binnenland

- De voorzitters van de veiligheidsregio’s komen vanaf 12.30 uur samen in Utrecht om over de recente ontwikkelingen rond het coronavirus te praten. Ook justitieminister Ferd Grapperhaus schuift aan. De burgemeesters kwamen twee weken geleden voor het laatst bijeen. Berichtgeving in de loop van de middag.

Buitenland

- De Europese Unie en China beleggen een minitop, al is het dan op afstand en per videoverbinding. De twee economische reuzen zouden eigenlijk, met de regeringsleiders van alle EU-lidstaten, bijeenkomen in Leipzig, maar de coronapandemie verhinderde dat. Diezelfde pandemie is een belangrijk agendapunt als Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, EU-president Charles Michel, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Chinese president Xi Jinping achter hun scherm plaatsnemen. Ze spreken verder onder meer over de strijd tegen klimaatverandering en hun onenigheid over de wereldhandel. Berichtgeving na de persconferentie om 16.00 uur.

- Het Britse parlement buigt zich naar verwachting over een omstreden wetsvoorstel, dat de relatie tussen Londen en Brussel onder druk heeft gezet. De brexitwet ondergraaft volgens critici de de afspraken over Noord-Ierland en de EU eist dat delen van de tekst worden geschrapt. De behandeling in het Britse parlement neemt vermoedelijk dagen in beslag. Berichtgeving in de loop van de dag.

Sport

- Het is de tweede rustdag in de Tour. De renners verblijven in het departement Isère, niet ver van de Grand Colombier waar zondag de finish lag. De Sloveen Tadej Pogacar won er de rit, hij is de voornaamste belager van geletruidrager Primoz Roglic. Alle renners worden weer getest op corona, net als de andere personeelsleden van de teams. Een spannend moment want bij twee positieve gevallen binnen een team moet de volledige ploeg de Tour verlaten. Dinsdag wordt de Tour vervolgd met een bergrit naar Villard-de-Lans. Aankondigend bericht om 03.30 uur. Berichtgeving verspreid over de dag.

