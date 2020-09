Hoofdlijnen ANP

Het ANP voorziet voor vandaag berichtgeving over in elk geval de volgende punten.

- De rechtbank in Utrecht doet rond 14.30 uur schriftelijk uitspraak in het kort geding dat protestgroep Viruswaarheid heeft aangespannen tegen de Staat en het RIVM. Viruswaarheid eist diverse vertrouwelijke documenten op die betrekking hebben op het landelijke coronabeleid, zoals notulen van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert. Aankondigend bericht om 03.30 uur. Berichtgeving volgt zo snel mogelijk na de uitspraak.

- Premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid beantwoorden om 13.00 uur in een sessie op Facebook en YouTube vragen van Nederlanders over de aanpak van het coronavirus. Mensen konden via social media een vraag indienen. Aankondigend bericht om 03.30 uur. Berichtgeving volgt in de loop van de middag.

- De rechtbank in Den Haag doet uitspraak in de zaak van een uit Sri Lanka geadopteerde vrouw. Volgens Dilani Butink hebben de Nederlandse staat en de organisatie die de adoptie faciliteerde ernstige fouten gemaakt. Volgens haar zijn haar adoptiepapieren vervalst, hierdoor kan zij haar biologische ouders niet opsporen. Butink werd in 1992 door Nederlandse ouders geadopteerd. Aankondigend bericht om 3.30 uur, uitspraak vanaf 10.00 uur.

- Voormalig VVD-coryfee Robin Linschoten hoort of hij in hoger beroep schuldig wordt bevonden aan gesjoemel met belastingaangiftes tussen 2010 en 2012. Het hof in Amsterdam doet uitspraak tegen de 63-jarige Linschoten. Het OM eiste in hoger beroep vijf maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk. De eis was gelijk aan de straf die de rechtbank Linschoten in 2017 gaf. Aankondigend bericht om 03.30 uur, de uitspraak is om 13.30 uur.

- De rechtbank in Lelystad doet uitspraak in de zaak die bekendstaat als de tbs-moord, waarbij een 72-jarige ex-tbs’er om het leven kwam. Justitie eiste vorige maand celstraffen van 15 en 18 jaar en tbs met dwangverpleging tegen de twee verdachten voor het ombrengen en bestelen van de man. Aankondigend bericht om 03.30 uur, berichtgeving direct na uitspraak die om 13.00 uur begint.

- Belangstellenden kunnen afscheid nemen van de vorige week overleden kardinaal Simonis, emeritus aartsbisschop van Utrecht. Morgen is zijn uitvaart in de Sint Catharinakathedraal in Utrecht. Vandaag is er gelegenheid om afscheid te nemen in de kathedraal. Bezoekers zijn welkom tussen 12.00 uur en 20.00 uur. Simonis was van 1983 tot 2007 de aartsbisschop van Utrecht. Aankondigend bericht om 03.30 uur. Berichtgeving in de loop van de dag.

- Het Wereld Natuur Fonds (WWF) presenteert in de nacht van woensdag op donderdag het Living Planet Report. De natuurorganisatie beschouwt dit rapport, met bijdragen van ruim 130 wetenschappers, als een van haar belangrijkste publicaties. Het is volgens het WWF ‘een gezondheidscheck van onze planeet’, waarin uitgebreid wordt ingegaan op de toestand van de natuur wereldwijd, bedreigingen voor de natuur en mogelijke oplossingen. Het Living Planet Report verschijnt eens in de twee jaar. Directeur Kirsten Schuijt van WWF Nederland en ambassadeur André Kuipers geven een toelichting op het rapport. Aankondigend bericht woensdag om 3.30 uur. Berichtgeving volgt donderdag na het verstrijken van het embargo om 01.00 uur.

Sport

- In de elfde etappe van de Tour de France zijn normaal gesproken opnieuw de sprinters aan de beurt. Het is een vlakke rit die begint aan de kust in Châtelaillon-Plage en na 167,5 kilometer eindigt in Poitiers op een lange kaarsrechte en brede laan. Onderweg is een klimmetje van de vierde categorie, de Côte des Cherveux, de enige hindernis. Het is de tweede dag dat de Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) de gele leiderstrui draagt. Hij zal zich, net als de andere klassementsrenners, niet mengen in de strijd om de dagzege. Aankondigend bericht om 03.30 uur. Berichtgeving bij start etappe om 13.40 uur, bij actuele ontwikkelingen en meteen na de rit.

