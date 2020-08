Hoofdlijnen ANP

Het ANP voorziet voor vandaag berichtgeving over in elk geval de volgende punten.

Binnenland

- De vier verdachten die vastzitten voor de dood van Bas van Wijk, die begin deze maand werd neergeschoten in Amsterdam, horen of ze langer in de cel blijven. De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam beslist hierover. Een van de verdachten heeft al bekend dat hij degene was die heeft geschoten in Park de Oeverlanden aan de Nieuwe Meer. Het was daar op dat moment erg druk. De dood van de 24-jarige Van Wijk, die volgens zijn familie wilde voorkomen dat er een horloge werd gestolen van een vriend, leidde tot veel verontwaardiging. Berichtgeving volgt in de loop van de dag.

- Geert Wilders krijgt nogmaals het woord tijdens de afronding van zijn strafzaak in hoger beroep. Omdat er na de vorige zitting nog informatie is gekomen die volgens de advocaat van Wilders belangrijk voor het proces is, zal hij het hof vragen deze stukken toe te voegen aan het dossier. Daarna krijgt Wilders - opnieuw - de kans het laatste woord te voeren. De uitspraak in dit inmiddels al jarenlang slepende ‘minder-Marokkanenproces’ is op 4 september gepland. Berichtgeving volgt in de loop van de dag.

- De advocaat van Hardi N., hoofdverdachte in het strafproces rond een Arnhemse terreurcel, houdt vandaag zijn pleidooi voor de rechtbank in Rotterdam. Het Openbaar Ministerie eiste in juni achttien jaar cel tegen N. Met het oprollen van de cel is Nederland volgens justitie aan een grote terreuraanslag ontsnapt. Arnhemmer N. (36) zou de spin in het web zijn geweest. Hij zou met zijn vijf medeverdachten een jihadistische aanslag hebben willen plegen zoals die in november 2015 in Parijs. Een infiltratie-actie van de politie mondde uit in de arrestatie van het zestal. Volgens de advocaten in het proces komt de undercoveroperatie neer op uitlokking. Na aanvang van de zitting om 09.00 uur volgt berichtgeving zo snel mogelijk.

- Viruswaarheid eist in een kort geding tegen het RIVM en de Staat documenten op. De groepering wil in een bodemprocedure aantonen dat de coronamaatregelen van de overheid de grondrechten van mensen onredelijk inperken. Daarvoor zegt Viruswaarheid documenten nodig te hebben, waaronder rapporten over PCR-testen, de onderbouwing van schattingen van ziekenhuisopnames, gespreksverslagen en notulen van OMT-bijeenkomsten ter onderbouwing van de 1,5 meterregel. Het kort geding in Utrecht begint om 15.00 uur. Berichtgeving volgt zo snel mogelijk.

- Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldt om 16.00 uur het aantal mensen dat is opgenomen op de ic-afdelingen van ziekenhuizen. Berichtgeving volgt zo spoedig mogelijk.

Economie

- De rechter in Rotterdam spreekt zich uit over brillenoorlog tussen het Italiaans-Franse EssilorLuxottica en Pearle-moeder GrandVision. Volgens het Italiaans-Franse concern heeft GrandVision de crisis minder goed doorstaan dan het heeft doen voorkomen. Daarbij zou informatie zijn achtergehouden. Eigenaar HAL en GrandVision hebben op hun beurt een procedure aangespannen om er zeker van te zijn dat de overname doorgaat. Berichtgeving in loop van de dag.

Buitenland

- De partijconventie van de Republikeinse Partij begint. Tijdens het vierdaagse evenement, dat vanwege de coronacrisis grotendeels virtueel zal plaatsvinden, wordt Donald Trump officieel als kandidaat voor de presidentsverkiezingen in november aangewezen. Berichtgeving volgt in de loop van de dag.

