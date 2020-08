Hoofdlijnen ANP

Het ANP voorziet voor vandaag berichtgeving over in elk geval de volgende punten.

Binnenland

- De Amsterdamse gemeenteraad komt vervroegd terug van zomerreces om te praten over de stijging van het aantal coronabesmettingen in de hoofdstad. Dat gebeurt op initiatief van VVD, CDA en SP. Ze willen een regionale lockdown voorkomen en hebben vragen over het gebrek aan capaciteit bij de GGD. Aankondigend bericht om 03.30 uur. Berichtgeving verwacht vanaf 14.00 uur.

- Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldt om 16.00 uur het aantal mensen dat is opgenomen op de ic-afdelingen van ziekenhuizen. Berichtgeving volgt zo spoedig mogelijk.

Economie

- Het is gissen naar de resultaten van bouwer BAM, die naast de coronaperikelen geplaagd wordt door andere obstakels, zoals problemen internationaal, een aangekondigde herstructurering en kostenposten door projecten uit het verleden. BAM waarschuwde onlangs voor een operationeel tekort voor belastingen van 130 miljoen tot 150 miljoen euro over de eerste zes maanden van dit jaar. De onderneming kreeg voor een periode van twaalf maanden een aantal vrijstellingen op bepaalde bankafspraken. Berichtgeving vanaf 07.00 uur.

Buitenland

- Joe Biden (77) accepteert in de avond, op de laatste dag van de Democratische Conventie, officieel de nominatie als presidentskandidaat. De voormalige vicepresident neemt het in november namens de Democraten op tegen zittend president Donald Trump, van de rivaliserende Republikeinse Partij. Aankondigend bericht om 08.00u. De afsluitende toespraak van Biden op de conventie is in Nederland in de nacht van donderdag op vrijdag.Voor vragen aan de redactie:

