Hoofdlijnen ANP

Het ANP voorziet voor morgen berichtgeving over in elk geval de volgende punten.

Binnenland

- De rechtbank in Den Haag doet om 13.00 uitspraak tegen Gerrit van L. uit Schoonloo. Justitie eiste eerder 5 jaar cel en tbs met voorwaarden wegens ontucht met meerdere jonge meisjes, grooming en het maken en in bezit hebben van meer dan 2000 kinderporno-afbeeldingen. Van L. zocht de afgelopen jaren via internet contact met jonge tieners en deed zich voor als een leeftijdsgenoot. De zaak kwam aan het rollen toen de moeder van een van de meisjes vorig jaar zomer de zaak niet vertrouwde. Berichtgeving direct na uitspraak.

- Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldt om 16.00 uur het aantal mensen dat is opgenomen op de ic-afdelingen van ziekenhuizen. Berichtgeving volgt zo spoedig mogelijk.

Economie

- Heineken publiceert zijn definitieve cijfers over het eerste halfjaar. Onlangs kwam de bierbrouwer al met een onaangekondigde corona-update. Het bedrijf had de voorbije periode duidelijk last van de coronacrisis. Door de sluiting van de horeca verkocht Heineken niet alleen minder bier, maar in doorsnee ook tegen een lagere prijs. Het bedrijf leed volgens de voorlopige cijfers een verlies van 300 miljoen euro in de eerste jaarhelft en schreef 550 miljoen euro af op bezittingen. Sinds het dieptepunt in april is volgens de brouwer al wel weer sprake van herstel. Berichtgeving volgt vanaf 07.00 uur.

- Bij PostNL wordt duidelijk of het post- en pakketbedrijf afgelopen kwartaal heeft geprofiteerd van de vele onlineshoppers tijdens de coronalockdown, wat het pakketvolume flink aangejaagd moet hebben. Analisten rekenen in doorsnee op een hogere omzet en meer winst dan een jaar eerder. Berichtgeving volgt vanaf 07.00 uur.

Buitenland

- In Genua wordt de brug geopend die het in 2018 ingestorte snelwegviaduct vervangt. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. De opening in gezelschap van onder anderen president Mattarella en burgemeester Bucci is voor veel Italianen een teken van hoop in bange dagen. De brug herstelt de verbinding van het centrum van Genua met de westelijker gelegen luchthaven en havens. De brug vormt ook een belangrijke verbinding in het verkeer tussen Frankrijk en Italië. De plechtigheid is om 18.30 uur. Aankondigend bericht om 03.30 uur, berichtgeving volgt bij opening.

Voor vragen aan de redactie:

Binnenland/Politiek/Brussel: 070-4141411

Buitenland: 070-4141404

Sport: 070-4141320

Economie: 020-5606070

Entertainment/royalty: 070-4141200

Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. (www.anp.nl/start).