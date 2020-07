Hoofdlijnen ANP

Het ANP voorziet voor vandaag berichtgeving over in elk geval de volgende punten.

- Geliefden uit het buitenland mogen weer naar hun partner in Nederland reizen. Het kabinet besloot onlangs het inreisverbod te versoepelen voor mensen met zo’n langeafstandsrelatie, mits zij kunnen aantonen dat er sprake is van een duurzame relatie. In verband met de coronacrisis gold er een inreisverbod vanuit veel landen buiten Europa, waardoor ook geliefden langdurig van elkaar gescheiden werden. Aankondigend bericht om 03.30 uur. Berichtgeving volgt in de loop van de middag.

- De rechter doet uitspraak tegen drie militairen die worden verdacht van aanranding van een collega op de marinebasis in Den Helder. Ze zouden het slachtoffer onder meer hebben vastgepakt waarna een van de verdachten zijn geslachtsdeel tegen diens lichaam zou hebben gedrukt. Tegen de drie, die in mei 2018 al geschorst werden, zijn celstraffen tot drie maanden geëist. Aankondigend bericht om 03.30 uur. Berichtgeving na uitspraak om 13.15 uur.

- De rechtbank in Den Haag behandelt een kort geding dat twee slachterijen hebben aangespannen tegen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Die instantie weigert de bedrijven toestemming te geven dieren ritueel te slachten in aanloop naar het islamitische offerfeest omdat ze zouden tekortschieten in het naleven van coronaregels. Aankondigend bericht om 03.30. Berichtgeving na begin van de zaak om 09.30 uur.

- Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldt om 16.00 uur het aantal mensen dat is opgenomen op de ic-afdelingen van ziekenhuizen. Berichtgeving volgt zo spoedig mogelijk.

- Telecombedrijf KPN geeft maandagochtend voorbeurs een kijkje in de boeken. Dan wordt duidelijk in hoeverre het bedrijf hinder heeft ervaren van de coronacrisis. Ook geeft KPN mogelijk nog extra informatie over zijn nieuwe 5G-netwerk. In het grootste deel van de Randstad en Eindhoven kunnen klanten met een geschikt toestel vanaf dinsdag gebruikmaken van het nieuwe supersnelle mobiele internet. Berichtgeving vanaf 07.30 uur.

Voor vragen aan de redactie:

Binnenland/Politiek/Brussel: 070-4141411

Buitenland: 070-4141404

Sport: 070-4141320

Economie: 020-5606070

Entertainment/royalty: 070-4141200

Deze mededeling, aangevuld met onder meer links naar agenda, archief, beeld en infographics, is ook te ontvangen via de nieuwsbrief. (www.anp.nl/start).