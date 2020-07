Hoofdlijnen ANP

Het ANP voorziet voor vandaag berichtgeving over in elk geval de volgende punten.

Economie

- De horecabranche heeft een kort geding aangespannen tegen de Staat. De sector wil daarmee de overheid dwingen om de coronamaatregelen te versoepelen. Zo wil de sector dat in cafés, restaurants en andere horecagelegenheden de afstandsnorm van 1,5 meter niet geldt voor groepen tot en met negen personen. Aankondigend bericht om 03.30 uur. De zaak begint om 11.00 uur. Berichtgeving volgt zo spoedig mogelijk.

- Havenbedrijf Rotterdam presenteert om 10.30 uur de halfjaarcijfers van 2020. Eerder waarschuwde de grootste haven van Europa voor een stevige terugval van de overslag met 20 procent door de coronapandemie. In de eerste drie maanden van het jaar daalde de overslag met ruim 9 procent op jaarbasis. Aankondigend bericht om 03.30 uur. Berichtgeving kort na de publicatie van de halfjaarcijfers en in de loop van de dag.

- De resultaten van Twitter over het tweede kwartaal geven een inkijkje of de berichtendienst opnieuw meer gebruikers heeft kunnen trekken. Tegelijkertijd wordt duidelijk of het bedrijf gevolgen merkt van een boycot van adverteerders omdat Twitter haatzaaien en racisme zou faciliteren. Vorige week werd Twitter nog opgeschrikt door een grote hack van de accounts van prominente Twitteraars. Berichtgeving rond 13.30 uur.

- De Amerikaanse overheid maakt bekend hoeveel mensen zich de voorgaande week voor een werkloosheidsuitkering tot de overheid hebben gewend. Al 16 weken lang zijn dat er meer dan 1 miljoen per week. Berichtgeving rond 14.30 uur.

- Groothandelsbedrijf Sligro geeft inzicht in de resultaten over het tweede kwartaal. Het bedrijf werd zwaar getroffen door de sluiting van de horeca tijdens de corona-uitbraak en opende de deuren voor consumenten. Berichtgeving vanaf 07.00 uur.

- Unilever opent de boeken over het tweede kwartaal. Daarin heeft de maker van onder meer ijsjes, schoonmaakmiddelen naar verwachting meer last gehad van de coronamaatregelen die ook in Europa en de VS hun hoogtepunt bereikten. Berichtgeving vanaf 08.00 uur.

Binnenland

- Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldt om 16.00 uur het aantal mensen dat is opgenomen op de ic-afdelingen van ziekenhuizen. Berichtgeving volgt zo spoedig mogelijk.

Buitenland

- De rechtbank in Hamburg doet uitspraak in de zaak tegen oud-SS’er en concentratiekampbewaker Bruno Dey, die wordt verdacht van medeplichtigheid aan de dood van duizenden gevangenen van het kamp Stutthof. Het gaat mogelijk om een van de laatste processen tegen vermeende nazimisdadigers. Aankondigend bericht om 03.30 uur. Berichtgeving in de loop van de dag.

- De Nationale Veiligheidsraad van België buigt zich over de coronamaatregelen. Mogelijk wordt een aantal versoepelingen teruggeschroefd, zoals verkleining van de toegestane ‘persoonlijke bubbel’ van nu vijftien personen. Ook staat uitbreiding van de mondkapjesplicht op de agenda. Verdere versoepeling van regels per 1 augustus zoals meer bezoekers bij evenementen is van de baan. De vergadering begint om 09.00 uur en wordt naar verwachting in het begin van de middag gevolgd door een persconferentie van premier Sophie Wilmès. Aankondigend bericht om 03.30 uur, berichtgeving volgt zo snel mogelijk.

Sport

- Juventus kan de Italiaanse landstitel haast niet meer ontgaan. Donderdagavond speelt de club waar Matthijs de Ligt onder contract staat uit tegen Udinese. Bij winst is er alleen nog een theoretische kans dat de club uit Turijn de negende titel op rij misloopt. De kans is groot dat Juventus zondagavond, op eigen veld tegen Sampdoria, de zogenoemde scudetto binnenhaalt. Het duel met Udinese begint om 19.30 uur. Berichtgeving rond 21.15 uur.

