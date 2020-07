Hoofdlijnen ANP

Het ANP voorziet voor vandaag berichtgeving over in elk geval de volgende punten.

Binnenland

- De rechtbank in Haag doet om 13.00 uur uitspraak in de zaak tegen de 39-jarige Ramon A. uit Sneek, die ervan wordt verdacht dat hij op 8 februari 2019 een terroristische aanslag wilde plegen op het Binnenhof in Den Haag. Volgens het OM is de verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar, hij handelde in een psychose toen hij bij de Eerste Kamer aankwam en de marechaussee vertelde dat hij een terrorist was. In zijn tas werden twee vleesmessen gevonden. Volgens het OM zou de man moeten worden ontslagen van rechtsvervolging. Aankondigend bericht om 03.30 uur. Berichtgeving volgt zo snel mogelijk.

- Hoewel de 104e Vierdaagse van Nijmegen door coronamaatregelen van de baan is, beginnen zeker 20.000 wandelaars in de ochtend aan hun eigen Vierdaagse. Zij hebben zich ingeschreven voor de alternatieve editie van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN), die via een app vier dagen lang een parcours uitzet in de eigen omgeving. Daarnaast loopt een nog onbekend aantal wandelaars toch de gebruikelijke Vierdaagse-parcoursen door de regio Nijmegen. Op campings, in hotels en pensions zijn de afgelopen dagen veel van deze lopers gearriveerd.

- Het RIVM publiceert rond 14.00 uur een weekoverzicht van het nieuwe aantal mensen dat is overleden door het coronavirus. Tot 1 juli deed de instantie dat dagelijks maar door de sterke afname van het aantal sterfgevallen door het virus werd overgegaan op een wekelijkse registratie. Aankondigend bericht om 03.30 uur. Berichtgeving volgt direct na bekendmaking.

- Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldt om 16.00 uur het aantal mensen dat is opgenomen op de ic-afdelingen van ziekenhuizen. Berichtgeving volgt zo spoedig mogelijk.

Economie

- Uitzendgigant Randstad presenteert zijn cijfers over het tweede kwartaal. Naar verwachting schrijft het bedrijf rode cijfers als gevolg van de coronacrisis en de daardoor veel lagere vraag naar uitzendwerk wereldwijd. Behalve naar de resultaten over de afgelopen periode zal ook veel aandacht uitgaan naar de verwachtingen van Randstad over de rest van het jaar. Die kunnen mogelijk een indicatie geven van het herstel van de economie. Berichtgeving volgt rond 07.00 uur.

Buitenland

- De Belgische nationale feestdag ziet er dit jaar, door het coronavirus, heel anders uit dan normaal. Zo is de grote vuurwerkshow afgelast, is er geen militaire optocht en is het Bal National omgezet naar een Balcon National. Normaal gesproken trekken ongeveer 100.000 mensen naar de Belgische hoofdstad, maar de politie vraagt mensen om dinsdag thuis te blijven. De Belgen vieren ieder jaar op 21 juli hun nationale feestdag. Op die dag in 1831 werd de eerste koning der Belgen, Leopold I, beëdigd. De feestdag wordt onder meer aangegrepen als nationaal eerbetoon aan hulpverleners voor hun werk in de coronacrisis.

- In Maagdenburg begint om 10.00 uur het proces tegen Stephan B., die wordt beschuldigd van een van de ernstigste antisemitische aanslagen in de Bondsrepubliek. Hij ging 9 oktober 2019 zwaar bewapend naar de synagoge van Halle. Daar werd de joodse feestdag Jom Kipoer gevierd en B. probeerde zonder succes binnen te dringen. Vervolgens sloeg hij op de vlucht en vermoordde twee mensen en verwondde er nog twee. Hij streamde zijn misdaden op internet. De belangstelling voor het proces is enorm. Aankondigend bericht om 03.30 uur, berichtgeving volgt na de start van het proces.

- Vertegenwoordigers van farmaceuten AstraZeneca, Johnson & Johnson, Merck, Moderna en Pfizer leggen het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden uit hoever ze zijn met de ontwikkeling van hun coronavaccins. Al deze bedrijven werken aan een dergelijk vaccin en de VS willen, net als alle andere landen, op tijd zijn om massaal een preventief middel in te kunnen slaan. Nederland heeft op voorhand een grote bestelling geplaatst bij het Brits-Zweeds biofarmaceutische bedrijf AstraZeneca en de universiteit van Oxford. Berichtgeving aan het eind van de middag.

