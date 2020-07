Hoofdlijnen ANP

Het ANP voorziet voor vandaag berichtgeving over in elk geval de volgende punten.

Binnenland

- Na de Italiaanse premier Conte vrijdag komen de Spaanse premier Sanchez en de Portugese minister-president Costa maandag langs bij premier Rutte. Ze willen Rutte overhalen zijn positie over het Europese herstelfonds te verzachten. Eind deze week wordt tijdens een speciale EU-top over het fonds gesproken Aankondigend bericht vandaag om 03.30 uur. Berichtgeving volgt in de loop van de dag.

- De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s komen maandagavond nog een keer samen om over de coronamaatregelen te praten en nemen daarna een aantal weken rust. Eind augustus willen de burgemeesters opnieuw samenkomen om over de bestrijding van corona te spreken. De frequentie is afhankelijk van hoe het met het aantal besmettingen gaat en of mensen zich aan de regels blijven houden. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad wil ook het demonstratieverbod voor tractoren op openbare wegen aan de orde stellen tijdens de bijeenkomst. In Groningen, Drenthe en Friesland is vanaf maandagochtend 07.00 uur geen verbod meer op dat soort protesten. In de regio IJsselland en in de gemeente Nijmegen blijft op die manier demonstreren wel verboden. Aankondigend bericht vandaag om 03.30 uur. Berichtgeving volgt in de loop van de avond.

- Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldt om 16.00 uur het aantal mensen dat is opgenomen op de ic-afdelingen van ziekenhuizen. Berichtgeving volgt zo spoedig mogelijk.

- In de extra-beveiligde rechtszaal van het justitiecomplex op Schiphol is maandag en dinsdag een nieuwe zittingsronde in het liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh. In totaal staan 21 mannen terecht, onder meer op verdenking van het uitzetten en plegen van onderwereldmoorden. Hoofdverdachte Delano R. zou het gros van de opdrachten, onder meer afkomstig van Ridouan Taghi, hebben aangenomen en diverse moordcommando’s op pad hebben gestuurd. Voor het bewijs gebruikt justitie verklaringen van een kroongetuige en geheime communicatie tussen de verdachten onderling. Aankondigend bericht om 03.30 uur. De zitting begint om 09.30 uur, berichtgeving volgt zo snel mogelijk daarna.

- De twee overgebleven kandidaten voor het lijsttrekkerschap van het CDA nemen het maandagavond tegen elkaar op in een televisiedebat. Vicepremier Hugo de Jonge en Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt treffen elkaar in de talkshow Op1. Het is de enige keer in de tweede en beslissende ronde van de lijsttrekkersverkiezingen dat de twee de degens kruisen. Op1 begint om 22.20 uur op NPO 1. Aankondigend bericht vandaag om 03.30 uur. Berichtgeving volgt zo snel mogelijk na aanvang debat.

Buitenland

Het Surinaamse parlement komt maandag bijeen voor de verkiezing van de president en vicepresident. Dit zal een formaliteit zijn omdat al duidelijk is dat de oppositiepartijen geen kandidaten hebben voorgesteld. Dit betekent dat VHP-voorzitter Chan Santokhi als president gekozen zal worden en ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk de functie van vicepresident zal aanvaarden. Aankondigend bericht vandaag om 03.30 uur. Berichtgeving in loop van de dag.

