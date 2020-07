Hoofdlijnen ANP

Het ANP voorziet voor morgen berichtgeving over in elk geval de volgende punten.

Binnenland

- Kandidaten voor het lijsttrekkerschap van het CDA Hugo de Jonge, Mona Keijzer en Pieter Omtzigt, gaan met elkaar in debat. Dat vindt om 20.00 uur plaats in Media Plaza in de Utrechtse Jaarbeurs. Aankondigend bericht vandaag om 03.30 uur. Leden kunnen van 18.00 uur tot donderdag 12.00 uur stemmen op de kandidaten. Berichtgeving volgt in de avond.

- Onderzoekers geven om 19.30 uur aan de fractievoorzitters in de gemeenteraad van Bernheze een toelichting op het rapport over een 25-jarige statushouder die verdacht wordt van het doodsteken van een 18-jarige fietser in Oss, in april. Volgens het rapport was de begeleiding van de statushouder onvoldoende. De fractievoorzitters en de burgemeester geven later op de avond een reactie. Berichtgeving volgt zo snel mogelijk.

- De wrakingskamer van de rechtbank in Den Haag moet bepalen of de rechter in het kort geding van Viruswaanzin vooringenomen was. Volgens de actiegroep nam de rechter de officiële sterftecijfers van de Staat als feit aan en was ze daarom bevooroordeeld. De uitspraak volgt pas later. Aankondigend bericht vandaag om 03.30 uur, berichtgeving volgt na 09.00 uur.

- Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldt om 16.00 uur het aantal mensen dat is opgenomen op de ic-afdelingen van ziekenhuizen. Berichtgeving volgt zo spoedig mogelijk.

Economie

- Ondernemers kunnen vanaf 09.00 uur NOW 2.0 aanvragen. Bedrijven die door de uitbraak van het coronavirus veel omzet hebben verloren, kunnen daarbij compensatie krijgen tot 90 procent van de loonkosten. De maatregel was in eerste instantie bedoeld voor het behoud van banen. Nu geeft de regering te kennen dat bedrijven bij de nieuwe steunronde zich moeten kunnen „aanpassen aan de huidige economische realiteit”. Aankondigend bericht vandaag om 03.30 uur.

