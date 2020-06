Hoofdlijnen ANP

Het ANP voorziet voor vandaag berichtgeving over in elk geval de volgende punten.

Binnenland

- Het strafproces rond het neerhalen van vlucht MH17 gaat vandaag verder. Het is de beurt aan de advocaten van verdachte Oleg Poelatov om het woord te voeren, onder meer om hun onderzoekswensen kenbaar te maken. De Boeing 777 van Malaysia Airlines werd onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur op 17 juli 2014 door een BUK-raket uit de lucht geschoten boven het oosten van Oekraïne. Alle 298 mensen kwam om het leven, onder wie bijna 200 Nederlanders. Aankondigend bericht om 03.30 uur, zitting begint om 10.00 uur.

- De rechtbank in Maastricht begint vandaag aan het vijf dagen durende proces tegen Thijs H., die wordt verdacht van drie moorden. H. heeft bekend dat hij op 4 mei vorig jaar een vrouw in Den Haag doodstak en drie dagen later een man en een vrouw op de Brunssummerheide bij Heerlen. Centraal staat de vraag of H. het dodelijke geweld kan worden toegerekend. Was hij, zoals deskundigen hebben gerapporteerd, zo geestesziek dat hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden? Het Openbaar Ministerie heeft daar sterke twijfels over en sluit niet uit dat H. doet alsof. Aankondigend bericht om 03.30 uur. De zitting begint om 10.00 uur, berichtgeving volgt zo snel mogelijk daarna.

- Het RIVM publiceert rond 14.00 uur het nieuwe aantal mensen dat is overleden door het coronavirus. Berichtgeving volgt direct na bekendmaking.

- Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding meldt om 16.00 uur het aantal mensen dat is opgenomen op de ic-afdelingen van ziekenhuizen. Berichtgeving volgt zo spoedig mogelijk.

- De burgemeesters (voorzitters) van de 25 veiligheidsregio’s komen opnieuw bij elkaar voor overleg over de aanpak van de coronacrisis. Ook justitieminister Ferd Grapperhaus is daarbij. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, staat na afloop de pers te woord namens de veiligheidsregio’s. Berichtgeving na afloop van de bijeenkomst, verwachting is rond 21.00 uur

Buitenland

- Russische en Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers komen maandag bij elkaar in Wenen om een mogelijk nieuw akkoord over nucleaire ontwapening te bespreken. Het laatste grote akkoord tussen de VS en Rusland over nucleaire ontwapening, de New Start, loopt af in februari 2021. Berichtgeving gedurende de dag.

- Tova Noel en Michael Thomas, de gevangenisbewakers die een rol zouden hebben gespeeld bij de dood van Jeffrey Epstein, staan maandag voor de rechter. De twee zouden verzuimd hebben om in de uren voor de dood van Epstein, de verplichte controles bij de miljardair uit te voeren. Zedendelinquent Epstein pleegde vorig jaar zelfmoord in zijn cel. Aankondigend bericht om 03.30 uur. Berichtgeving volgt in de loop van de dag.

- De stad New York versoepelt vanaf vandaag de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus verder. Kantoren, winkels, restaurants met buitenruimte en kapsalons mogen weer open. De miljoenenstad is de laatste van tien regio’s in de staat New York die voldoet aan alle zeven voorwaarden voor het begin van de ontspanningsfasen. Berichtgeving gedurende de dag.

Sport

- Sportkoepel NOC*NSF houdt vanavond de algemene vergadering online. Het bestuur praat via Microsoft Teams met vertegenwoordigers van alle sportbonden. De vergadering is via een livestream te volgen. Op de agenda staan niet alleen het jaarverslag 2019 en herverkiezing van enkele bestuursleden, maar ook de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de sport. Anneke van Zanen-Nieberg, de voorzitter van NOC*NSF, hoopt dat de competities in enkele zomersporten al voor 1 september weer kunnen beginnen. Ze heeft daar eerder op de dag een gesprek over met minister Martin van Rijn. Ze pleit daarin voor een vervroegde start van onder meer cricket, honk- en softbal en tennis.

