Hoofdlijnen ANP

Het ANP voorziet voor vandaag berichtgeving over in elk geval de volgende punten.

Binnenland

- Programmamaker Alberto Stegeman verschijnt voor de rechter voor het plaatsen van een nepbom in de kazerne in Oldebroek. Hij wilde voor zijn programma Undercover in Nederland laten zien hoe makkelijk het was om toegang tot een kazerne te krijgen. Het OM vervolgt hem niet voor het binnendringen van het complex omdat dit nog een maatschappelijk belang zou dienen. Maar met het plaatsen van een nepbom heeft Stegeman volgens justitie een journalistieke grens overschreden. Aankondigend bericht vandaag om 03.30 uur. De zitting begint om 09.00 uur. Berichtgeving volgt zo spoedig mogelijk.

Buitenland

- WikiLeaks-oprichter Julian Assange probeert uitlevering aan de VS te voorkomen. Om 11.00 uur Nederlandse tijd beginnen de eerste hoorzittingen in Londen. Amerika beschuldigt Assange ervan vertrouwelijke informatie te hebben gestolen en verspreid. De hoorzittingen worden gesplitst in twee delen. Het eerste deel duurt een week. De tweede, drie weken durende, hoorzitting begint op 18 mei. Aankondigend bericht vandaag om 03.00 uur. Berichtgeving volgt in de loop van de middag.

Economie

- PostNL presenteert de resultaten van het afgelopen jaar. Bij het postbedrijf loopt de hoeveelheid brievenpost al tijden terug. Vandaar dat de aandacht van beleggers steevast uitgaat naar de prestaties van het postbedrijf met pakketten. De cijfers komen om 07.00 uur naar buiten, berichtgeving volgt direct daarna.

Sport

- In Los Angeles wordt een herdenking gehouden voor voormalig topbasketballer Kobe Bryant en zijn dochter Gianna, die vorige maand om het leven kwamen bij een helikopterongeluk. De herdenking in het Staples Center, het stadion van Los Angeles Lakers, begint maandag om 19.00 uur Nederlandse tijd. Berichtgeving volgt rond die tijd in de rubriek SPO.

