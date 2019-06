Honingbeertje gered uit handen handelaar

De stichting Jakarta Animal Aid Network (JAAN) heeft in Indonesië een piepjong honingbeertje kunnen redden die illegaal werd verhandeld. De organisatie, die een Nederlandse mede-oprichtster heeft, deed samen met de politie in Indonesië een inval waar het beestje verbleef, meldt ze op haar website.

Volgens Jaan worden de dieren worden steeds vaker slachtoffer van de palmolie-industrie. Door de kap van oerwoud voor plantages verliezen zij hun habitat en worden gedwongen in de plantages naar eten te zoeken. Daar worden de dieren als ongedierte gezien. Moeders worden doodgeschoten en baby’s belanden zo in de illegale handel, aldus de organisatie.

“Het arme diertje dat we Lío hebben genoemd, zou normaal nog bij zijn moeder melk drinken, slapen en spelen en het was hartverscheurend om het kleintje zo alleen in een donkere kist te zien, bibberend van angst in de opslagplaats van de dierenhandelaar”, zegt Femke den Haas, mede-oprichtster van Jaan. Het beertje krijgt 24 uur per dag verzorging in Jakarta. Het is de bedoeling dat het later terugkeert in de natuur.