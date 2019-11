Hongkong likt wonden na onrustige nacht

Demonstranten en de politie hebben in de nacht van zondag op maandag op diverse plekken in Hongkong strijd met elkaar geleverd. Daarbij zijn diverse mensen gewond geraakt. Een onbekend aantal activisten is gearresteerd. De rust lijkt maandagmorgen enigszins te zijn teruggekeerd.

De situatie bij de campus van de Polytechnische Universiteit van Hongkong dreigde afgelopen nacht uit de hand te lopen. Bij de ingang woedde een grote brand die waarschijnlijk door de demonstranten was aangestoken om te voorkomen dat de politie het gebouw kon bestormen, schrijft een lokale krant. De politie bestrijdt het gebouw te hebben bestormd. Nog altijd verblijven honderden betogers in het gebouw dat omsingeld is door de politie.

De politie belegert de universiteit al sinds zondagavond. De agenten probeerden barricades van de demonstranten te verwijderen, waarop de betogers molotovcocktails naar de ordediensten gooiden om de agenten terug te dringen. Bij de protesten werd een politieagent in een kuit getroffen door een pijl uit een boog. Die was afgeschoten door een demonstrant. Daarop dreigde de politie met scherp te schieten als de demonstranten dodelijke wapens en brandbommen blijven gebruiken.

De massaprotesten van dit jaar begonnen toen de regering een nieuwe uitleveringswet had voorgesteld, die uitlevering mogelijk zou maken van verdachten van zware misdrijven aan landen waarmee Hongkong geen specifiek uitleveringsverdrag heeft gesloten. Tegenstanders vreesden dat China op die manier uitlevering zou kunnen eisen van politieke tegenstanders. Regeringsleider Carrie Lam trok de omstreden wet uiteindelijk in.