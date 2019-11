Honger na mislukte overval op eethuis

Twee verdachten van een mislukte roofoverval op een eethuis in Tilburg zal hun daad nog wel even zwaar op de maag liggen. Ze werden namelijk kort nadat ze de zaak waren uitgejaagd aangehouden terwijl ze elders in de stad zaten te eten, meldt de politie.

De verdachten wilden vrijdagavond rond 23.30 een shoarmazaak in het centrum van Tilburg overvallen. Zij kwamen zonder iets te bestellen de zaak binnen, waarna een van hen naar de balie liep, een medewerker een klap gaf en riep dat hij geld wilde. Samen met een collega wist de aangevallen man met een deegroller en een pizzaschep de twee overvallers de zaak uit te werken.

Dankzij een goed signalement konden de verdachten via cameratoezicht door de politie worden gevolgd. Het tweetal bleek bij een ander restaurant te zijn gaan eten, waar ze vervolgens werden aangehouden. Het gaat om mannen van 34 en 20 jaar zonder vaste woonplaats in Nederland, maar volgens de politie al langer verblijvend in Tilburg. Een van de mannen had een broodmes bij zich.