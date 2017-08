Hongaarse regering boos op ambassadeur

De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken heeft boos gereageerd op uitspraken van de Nederlandse ambassadeur Gajus Scheltema. Die had zich in een afscheidsinterview kritisch uitgelaten over de rechtse regering van premier Viktor Orbán. Volgens minister Péter Szijjártó heeft Scheltema daarin grenzen overschreden.

De Hongaarse minister is „blij dat de Nederlandse ambassadeur naar huis gaat”. Scheltema is in de tussentijd niet meer welkom, citeerden diverse Hongaarse media Szijjártó.

Steen des aanstoots is een vergelijking die Scheltema tegenover het blad 168 Ora trok tussen de manier waarop de Hongaarse regering volgens hem een vijandbeeld creëert en de manier waarop extremisten dat doen.

West-Europese politici tonen zich vaker kritisch over de regering van Orbán. Regelmatig vallen beschuldigingen over autoritair optreden en het uithollen van de rechtsstaat. Maar Scheltema heeft het volgens Szijjártó te bont gemaakt.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken was vanwege het late tijdstip niet direct in de gelegenheid om te reageren.